У Мукачеві працівниці міськради підробили COVID-сертифікати. На них завели справу

Дві працівниці міської ради Мукачева подали до відділу кадрів підробили сертифікати про вакцинацію від COVID. На них завели справу, і тепер жінкам загрожує штраф або обмеження волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Повідомляється, що фігурантки купили підроблені документи, заплативши за кожен 1 500 гривень. При цьому жінки не проходили ніяких медичних маніпуляцій.

"Співробітники Мукачівського районного управління поліції встановлюють особу, яка виготовила підробку. Самі ж фігурантки відмовляються пояснити, де придбали фальшивий документ", - йдеться в повідомленні.

Жінкам оголосили про підозру у використанні підробленого документа. Обвинуваченим загрожує від штрафу до двох років обмеження волі.

Фото: фейковий сертифікат (zk.npu.gov.ua)