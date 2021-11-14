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У Мукачеві працівниці міськради підробили COVID-сертифікати. На них завели справу

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Мукачеве, Неділя 14 листопада 2021 11:23
У Мукачеві працівниці міськради підробили COVID-сертифікати. На них завели справу Фото: поліція завела справу на чиновниць (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Дві працівниці міської ради Мукачева подали до відділу кадрів підробили сертифікати про вакцинацію від COVID. На них завели справу, і тепер жінкам загрожує штраф або обмеження волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Повідомляється, що фігурантки купили підроблені документи, заплативши за кожен 1 500 гривень. При цьому жінки не проходили ніяких медичних маніпуляцій.

"Співробітники Мукачівського районного управління поліції встановлюють особу, яка виготовила підробку. Самі ж фігурантки відмовляються пояснити, де придбали фальшивий документ", - йдеться в повідомленні.

Жінкам оголосили про підозру у використанні підробленого документа. Обвинуваченим загрожує від штрафу до двох років обмеження волі.

У Мукачеві працівниці міськради підробили COVID-сертифікати. На них завели справу

Фото: фейковий сертифікат (zk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих педагогів, чиновників і представників інших професій з переліку МОЗ.

Зазначимо, РБК-Україна розбиралося, як працює "ковідна амністія" і як власникам підроблених COVID-сертифікатів отримати щеплення.

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