В Сумской области задержали двух местных уголовных авторитетов

Они требовали у местного жителя 10 тыс. долларов

В Сумской области полицейские задержали двух криминальных авторитетов, которые требовали у местного жителя 10 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Как отмечается, задержанные вымогали деньги у местного жителя за непричинение в отношении него и его семьи насильственных действий. Они требовали денег в сумме 10 тыс. долларов.

"Сейчас злоумышленники задержаны. По данному факту следственным отделением областной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщают в полиции, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что в Днепре задержали мужчин, которые подстрелили девушку.

42-летний мужчина и его гость начали стрелять из огнестрельного оружия и открыли хаотичную стрельбу в воздух. Одна из пуль попала в лицо 26-летний девушке, которая разговаривала по мобильному телефону возле магазина за 500 м от места стрельбы.

В полиции сообщают, что были задержаны двое мужчин. Карабин и 16 стреляных гильз изъятые.