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В Киеве произошло ДТП при участии 4 авто, есть погибший

Новости » Происшествия     06.05.2020 - 20:41
В Киеве произошло ДТП при участии 4 авто, есть погибший
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На месте работают 4 экипажа полиции

В среду, 6 мая, в Киеве на проспекте Победы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщается, авария произошла в промежутке между станциями метро "Шулявская" и "Берестейская".

"Смертельное ДТП на проспекте Победы от м.Шулявка в сторону м.Берестейская. 4 автомобиля повреждено. Бус грузовой после столкновения вылетел в дерево, водитель погиб, накрыт. 4 экипажа полиции... Водителю микроавтобуса Renault стало плохо за рулем. Как удалось узнать на месте событий, предварительно у мужчины случился инфаркт", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за своего состояния водитель зацепил сразу несколько авто: Cherry, Toyota, Chevrolet и Ford. После этого пострадавший врезался в дерево и погиб на месте происшествия.

Напомни, ранее в Днепропетровской области в ДТП погибли два человека и еще двое пострадали. Легковой автомобиль Mazda 3 столкнулся с грузовиком МАN.

РБК-Украина также писало, что под Киевом произошла авария с участием кареты "скорой помощи". В результате происшествия два фельдшера бригады получили травмы и были госпитализированы в больницу. Водитель "скорой" имел признаки алкогольного опьянения.

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