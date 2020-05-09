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В Мукачево в ДТП з мікроавтобусом загинув працівник прокуратури

Новини » Надзвичайні події     09.05.2020 - 17:22
В Мукачево в ДТП з мікроавтобусом загинув працівник прокуратури
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зіткнулися автомобіль Toyota та мікроавтобус

В дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) під Мукачевом загинув працівник прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання 0312.

ДТП сталось 8 травня, близько 21-ої години в селі Клячаново, під Мукачево. Як зазначається, зіткнулися автомобіль Toyota та мікроавтобус.

В результаті ДТП загинув 35-річний водій Toyota та постраждала пасажирка мікроавтобусу .Загиблим в аварії виявився співробітник апарату прокуратури області.

Нагадаємо, у Києві під час подвійної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на проспекті Лобановського в ніч на 9 травня постраждав пішохід.

Крім того, у цьому ж місті на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина. Унаслідок аварії 4 автомобілі пошкоджено. Попередньо правоохоронцям стало відомо, що у чоловіка, який спричинив ДТП, стався інфаркт.

РБК-Україна також писало, що під Києвом сталася аварія з участю карети "швидкої допомоги". Внаслідок пригоди два фельдшери бригади отримали травми й були госпіталізовані в лікарню. Водій "швидкої" мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Теги Новини України ДТПМукачево
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