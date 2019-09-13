В Мукачево 5 учеников попали в больницу после распыления неизвестного вещества

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У пострадавших ожоги дыхательных путей

В Мукачево в школе №10 в результате распыления неизвестного вещества 5 учеников попали в больницу, из них 3 в реанимации, 2 в инфекционном отделении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел 13 сентября в 14:55. Все пострадавшие - ученики 6 класса в возрасте 11-12 лет. По предварительной информации, они получили ожоги верхних дыхательных путей.

Состояние детей средней тяжести. Попавшие в реанимацию уже пришли в себя.

Что именно было распылено в школе пока не сообщается.

Напомним, 10 сентября в Черкассах в результате распыления в школе газа 20 детей были госпитализированы. В результате распыления из школы были эвакуированы 257 учеников, учебный процесс был приостановлен.

Также сообщалось, что в Житомирской области из-за подобного инцидента в одной из школ пострадали 13 учеников. Тогда полиция открыла уголовное дело по факту распыления газа в одной из школ города Коростышев. По информации полиции, газ распылил ученик 8 класса, 2005 года рождения.