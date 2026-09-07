На ТЦК на Закарпатті після перевірок відкрили кримінальні справи: є підозри керівникам

Перевірки ТЦК на Закарпатті вже дали конкретні результати. Йдеться не лише про кадрові рішення та покращення умов у приміщеннях, а й про кримінальні провадження за виявленими порушеннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, в одному з районних ТЦК, де під час попереднього моніторингу фіксували численні порушення та неналежні умови перебування людей, ситуація суттєво змінилася.

Приміщення відремонтували, а умови перебування покращили. Крім того, в області призначили нового тимчасового виконувача обов'язків керівника обласного ТЦК.

Зміни відбулися і в керівництві районних територіальних центрів комплектування.

У ТЦК встановили камери та окремий телефон

Окремо після перевірок змінили підходи до контролю та комунікації з родичами людей, яких доставляють до ТЦК.

У центрах уже працюють камери відеоспостереження. Також з'явився окремий телефон для оперативного зв'язку з родичами людей, яких доставляють до територіальних центрів комплектування.

За матеріалами перевірок відкрили кримінальні провадження

Ще одним результатом моніторингів стали кримінальні провадження. Як повідомив Лубінець, за матеріалами проведених перевірок відкрили кілька кримінальних справ.

"Головне: за матеріалами наших моніторингів відкрито кілька кримінальних проваджень. Уже трьом військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру, двоє з них - керівники", - зазначив омбудсман.

Він наголосив, що порушення прав громадян не залишатимуться без уваги.

"Закривати очі на порушення прав громадян ніхто не буде. Працюємо далі", - заявив Лубінець.