У мережі пишуть про скандал із ТЦК біля школи в Дніпрі: що кажуть у військкоматі

У Дніпрі біля однієї з гімназій під час перевірки документів працівниками ТЦК стався конфлікт за участю цивільних, унаслідок чого було застосовано перцевий газ. Речовина потрапила на територію навчального закладу, де в цей час проходив урок фізкультури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Наслідки для школи та дії поліції

Директорка гімназії Ірина Нестеренко повідомила, що розпилений газ потрапив у зону, де діти перебували на уроці. Батьки після інциденту забрали школярів додому.

До лікарень учні не зверталися при цьому одна з учительок отримала подряпини.

У поліції зазначають, що цілеспрямованого обприскування дітей не було, а газ із балончика понесло вітром під час переслідування чоловіка.

Наразі на території закладу працює слідча група, яка опитує свідків та працівників гімназії.

Версія військовослужбовців

За даними обласного ТЦК та СП, 9 вересня група оповіщення разом із правоохоронцями зупинила чоловіка призовного віку для перевірки документів.

Громадянин відмовився їх надавати, впав на землю та почав кричати.

Після цього на місце події почали збігатися перехожі, зокрема чоловіки та жінки з дітьми.

У ТЦК зазначають, що цивільні поводилися агресивно та погрожували військовим. Щоб уникнути ескалації, група вирішила поїхати.

У військкоматі стверджують, що перцевий газ застосували саме цивільні з натовпу в бік службового автомобіля, коли військові сідали всередину.

За цим фактом призначено службове розслідування, після якого планується звернення до поліції.