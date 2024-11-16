Мудрик закрутив голови обороні збірної Грузії та спричинив перший гол: відео

"Синьо-жовті" витримали стартовий тиск господарів і розігнали контратаку. Мудрик на вході в штрафний фінтами розхитав суперника та виконав простріл у центр штрафного майданчика. Там перервати передачу зірки збірної України спробував Кверквелія, але зрізав м'яч у власні ворота.

Відео автогола Кверквелії:

Україна в Лізі націй 2024/25

"Синьо-жовті" стартували в турнірі з двох поразок. У вересні підопічні Сергія Реброва поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Першу перемогу збірна України відсвяткувала в 3-му турі, мінімально здолавши Грузію. Єдиний м'яч оформив Михайло Мудрик. Водночас Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та згаданий Калюжний тоді дебютували в складі національної команди.

Перед листопадовим вікном матчів "синьо-жовті" йшли останніми в квартеті B1, маючи в активі 4 очки. Утім, команда Реброва зберегла шанси на підвищення в класі. Для цього потрібно перемагати грузинів та албанців (19 листопада).