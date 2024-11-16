Мудрик закрутил головы обороне сборной Грузии и вызвал первый гол: видео

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик стал соавтором первого забитого мяча в противостоянии национальной команды Грузии и сборной Украины в 5-м туре Дивизиона B Лиги наций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
"Сине-желтые" выдержали стартовое давление хозяев и разогнали контратаку. Мудрик на входе в штрафную финтами расшатал соперника и выполнил прострел в центр штрафной. Там прервать передачу звезды сборной Украины попытался Кверквелия, но срезал мяч в свои ворота.
Видео автогола Кверквелии:
"Сине-желтые" стартовали в турнире с двух поражений. В сентябре подопечные Сергея Реброва уступили Албанию (1:2) и Чехию (2:3).
Первую победу сборная Украины отпраздновала в 3-м туре, минимально одолев Грузию. Единственный мяч оформил Михаил Мудрик. Тем временем Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко и упомянутый Калюжный тогда дебютировали в составе национальной команды.
Перед ноябрьским окном матчей "сине-желтые" шли последними в квартете B1, имея в активе 4 очка. Впрочем, команда Реброва сохранила шансы повышения в классе. Для этого нужно побеждать грузин и албанцев (19 ноября).
К слову, утром подготовили анонс поединка Грузии и Украины в группе Лиги наций.
Напомним, накануне сборная Косово сорвала матч против Румынии в Дивизионе C турнира.
Кроме того, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода из группы Лиги наций.
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