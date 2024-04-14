"Мученицький законопроект". Кулеба висловився про затримку допомоги Україні в Конгресі США

"Я думаю, що вже можна сміливо називати цей законопроект не багатостраждальним, а мученицьким", - сказав міністр.

На запитання журналіста, чи приймуть таки законопроект, Кулеба зауважив, що наразі не може загадувати.

"Мали б. У нас ситуація така: з осені минулого року ми чуємо сигнал від республіканців та демократів, що все буде проголосовано. Був нещодавно коментар спікера Джонсона, казали, що ось на цьому тижні, але рішення знову немає. Тому я вже нічого не загадую. Можу тільки сказати, що президент, ОП, Кабмін, МЗС, всі вже, хто може, працює найрізноманітнішими каналами, щоб це рішення було ухвалене", - пояснив глава МЗС.