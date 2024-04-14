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"Мученический законопроект". Кулеба высказался о задержке помощи Украине в Конгрессе США

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что законопроект о помощи Украине в Конгрессе США уже можно назвать "мученическим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Я думаю, что уже можно смело называть этот законопроект не многострадальным, а мученическим", - сказал министр.

На вопрос журналиста, примут ли все-таки законопроект, Кулеба отметил, что пока не может загадывать.

"Должны были бы. У нас ситуация такая: с осени прошлого года мы слышим сигнал от республиканцев и демократов, что все будет проголосовано. Был недавно комментарий спикера Джонсона, говорили, что вот на этой неделе, но решения снова нет. Поэтому я уже ничего не загадываю. Могу только сказать, что президент, ОП, Кабмин, МИД, все уже, кто может, работает по самым разным каналам, чтобы это решение было принято", - пояснил глава МИД.

Напомним, сегодня, 14 апреля, глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Палата представителей США на этой неделе рассмотрит вопрос финансирования помощи Украине в войне с Российской Федерацией.

Помощь Украине от США

В США закончились деньги на финансирование помощи Украине, а вопрос о выделении новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с минувшей осени. Сдвиг в вопросе произошел в феврале, когда Сенат одобрил законопроект, предусматривающий средства в помощь Украине, Израилю и другим партнерам США.

На Украину в рамках этого законопроекта предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Однако Палата представителей до сих пор не рассмотрела документ, поддержанный Сенатом. Спикер Палаты Майк Джонсон отказывался ставить этот законопроект на голосование. В частности, из-за позиции Дональда Трампа, оказывающего значительное влияние на Республиканскую партию.

На днях Трамп после встречи с Джонсоном заявил, что не против американской помощи Украине. Но, по его словам, она не должна быть "подарком". Таким образом, Трамп поддержал идею помощи Украине в кредит, с которой выступали в Республиканской партии.

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