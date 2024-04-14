"Мученический законопроект". Кулеба высказался о задержке помощи Украине в Конгрессе США

"Я думаю, что уже можно смело называть этот законопроект не многострадальным, а мученическим", - сказал министр.

На вопрос журналиста, примут ли все-таки законопроект, Кулеба отметил, что пока не может загадывать.

"Должны были бы. У нас ситуация такая: с осени прошлого года мы слышим сигнал от республиканцев и демократов, что все будет проголосовано. Был недавно комментарий спикера Джонсона, говорили, что вот на этой неделе, но решения снова нет. Поэтому я уже ничего не загадываю. Могу только сказать, что президент, ОП, Кабмин, МИД, все уже, кто может, работает по самым разным каналам, чтобы это решение было принято", - пояснил глава МИД.