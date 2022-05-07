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"Мстяться російськомовним українцям". Рєзніков назвав головну помилку Кремля

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Субота 07 травня 2022 21:02
"Мстяться російськомовним українцям". Рєзніков назвав головну помилку Кремля Олексій Резніков (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що окупанти переважно обстрілюють російськомовні міста України. Таким чином, ворог мститься російськомовним українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Резнікова у телемарафоні UAразом.

За його словами, головною помилкою Кремля є те, що вони почали знищувати російськомовні міста, такі як Волноваха, Харків та Маріуполь.

Резніков додав, що ракетними ударами ворог мститься російськомовним українцям, які "не зустріли окупантів з квітами".

"Вони по суті помстилися і мстяться далі українцям російськомовним, які не зустріли їх з квітами, як вони собі мріяли. Тому стільки ракетних уражень в міста, де переважає російськомовне населення", - сказав він.

Раніше Резніков заявляв, що світ має бути готовим до помсти Росії після поразки.

Також міністр оборони повідомляв, що захід був переконаний, що Україна впаде за 72 години.

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Російська Федерація Кремль Олексій Резніков
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