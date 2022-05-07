"Мстяться російськомовним українцям". Рєзніков назвав головну помилку Кремля
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що окупанти переважно обстрілюють російськомовні міста України. Таким чином, ворог мститься російськомовним українцям.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Резнікова у телемарафоні UAразом.
За його словами, головною помилкою Кремля є те, що вони почали знищувати російськомовні міста, такі як Волноваха, Харків та Маріуполь.
Резніков додав, що ракетними ударами ворог мститься російськомовним українцям, які "не зустріли окупантів з квітами".
"Вони по суті помстилися і мстяться далі українцям російськомовним, які не зустріли їх з квітами, як вони собі мріяли. Тому стільки ракетних уражень в міста, де переважає російськомовне населення", - сказав він.
Раніше Резніков заявляв, що світ має бути готовим до помсти Росії після поразки.
Також міністр оборони повідомляв, що захід був переконаний, що Україна впаде за 72 години.
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