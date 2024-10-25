МСЕК ліквідують. У Раді пояснили, як працюватиме система до реформи

Як працюватимуть МСЕК до реформування

За словами Радуцького, МСЕК працюватимуть до 1 січня 2025 року.

"Сьогодні дякую уряду, дякую міністру. До кінця тижня має бути ліквідована центральна МСЕК, яка знаходиться в Києві", - зауважив він.

Нардеп уточнив, що регіональні МСЕК ще будуть "до 1 січня працювати, на жаль, по старій системі".

"Але під тим контролем, який сьогодні там буде, я сподіваюся, що до кінця року в нас гучних вже якихось скандалів не буде. Я ж не думаю, що ці люди безсмертні та безстрашні. Вони мають розуміти, що на них сьогодні дивиться вся країна. Тому я думаю, що трошки буде простіше. Бо ми не можемо сьогодні залишити людей без такої комісії", - розповів голова комітету ВРУ.

Він пояснив, що комусь, наприклад, потрібне протезування. І є "ще багато речей".

"Тобто ми не можемо сьогодні сказати, що от МСЕК немає, чекайте до 1 січня, поки з'явиться щось нове", - додав Радуцький.

Він зазначив, що функції київської центральної МСЕК - "функції контролю і куди можна поскаржитися чи скасувати рішення районної МСЕК" - передані місту Дніпро, Інституту МОЗ, який саме займається такими експертизами.

"Де, до речі, міністр звільнив керівника після всіх цих гучних скандалів, так само як і керівника центральної МСЕК. Я думаю, що до січня уряд зробить все максимально для того, щоб люди не відчули цього перехідного періоду", - підсумував нардеп.

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