Ляшко розповів, чим замінять МСЕК в Україні

З січня МСЕК припинять свою діяльність. Їх функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Функцію ми передаємо до кластерних та надкластерних лікарень. Кластерні та надкластерні лікарні - це вже результат госпітального планування, яке провело Міністерство охорони здоров'я. І визначило в кожному регіоні ці лікарні.

За словами Ляшка, ці медзаклади запезпечують доступність пацієнтів в межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги.

Що це означає на практиці?

Як пояснили в телемарафоні, цей процес (встановлення інвалідності, - ред) почнеться одразу в лікарні, біля ліжка пацієнта. В цих кластерних лікарнях є дуже великий обсяг "вузьких" спеціалістів, які зможуть оцінити, які функції у пацієнта можуть відновитись, а які ні.

Всі документи щодо стану пацієнта будуть заноситись а єдину систему і таким чином весь обіг медичних документів буде представлений в електронному вигляді.