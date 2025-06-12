Мріяв про яблуко рік: помер звільнений з полону військовий Дмитро Шаповалов

У Вінницькій області помер український військовий Дмитро Шаповалов, який повернувся з російського полону під час обміну 26 квітня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівницу Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлію Павлюк

У Координаціному штабі також показали відео, завдяки якому Дмитро Шаповалов запам’ятався українцям. Тоді військовий вперше після року в полоні скуштував яблуко. Він розповів, що рік мріяв про нього.

Дружина Дмитра Шаповалова повідомила про його смерть (скриншот зі сторінки Олени Шаповалової в Instagram)

Дружина військового Олена Шаповалова повідомила, що прощання із захисником відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району Вінницької області. Причину смерті наразі не повідомляють.

Нагадаємо, у четвер, 12 червня, Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими - додому повернулися важкопоранені й тяжкохворі військові. Серед них - захисники Маріуполя, бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та інші, деяких вважали зниклими безвісти. Це вже другий етап обміну за домовленостями у Стамбулі. Усім звільненим нададуть медичну, психологічну допомогу та компенсації.

РБК-Україна також розповідало про військового, який повернувся з російського полону у свій день народження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.