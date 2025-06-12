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Мечтал о яблоке год: умер освобожденный из плена военный Дмитрий Шаповалов

Четверг 12 июня 2025 15:36
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Мечтал о яблоке год: умер освобожденный из плена военный Дмитрий Шаповалов Фото: Умер освобожденный из плена военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Винницкой области умер украинский военный Дмитрий Шаповалов, который вернулся из российского плена во время обмена 26 апреля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлию Павлюк

"Остановилось сердце молодого героя, освобожденного из плена Дмитрия Шаповалова. Искренние соболезнования родным", - написала Павлюк в Instagram.

Мечтал о яблоке год: умер освобожденный из плена военный Дмитрий Шаповалов
Дмитрий Шаповалов на фото последний справа (фото: instagram.com/pavliuk.yuliia)

Жена военного Елена Шаповалова сообщила, что прощание с защитником состоится 13 июня в селе Есиповка Казатинского района Винницкой области. Причину смерти пока не сообщают.

Мечтал о яблоке год: умер освобожденный из плена военный Дмитрий Шаповалов
Жена Дмитрия Шаповалова сообщила о его смерти (скриншот со страницы Елены Шаповаловой в Instagram)

В Координационном штабе также показали видео, благодаря которому Дмитрий Шаповалов запомнился украинцам. Тогда военный впервые после года в плену попробовал яблоко. Он рассказал, что год мечтал о нем.

Напомним, в четверг, 12 июня, Украина и Россия провели новый этап обмена пленными - домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные военные. Среди них - защитники Мариуполя, бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и другие, некоторых считали пропавшими без вести. Это уже второй этап обмена по договоренностям в Стамбуле. Всем освобожденным предоставят медицинскую, психологическую помощь и компенсации.

РБК-Украина также рассказывало о военном, который вернулся из российского плена в свой день рождения.

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