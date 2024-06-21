Не просто цифровий щоденник: чим новий освітній застосунок корисний для учнів шкіл
В Україні запустили бета-тестування освітнього застосунку "Мрія". Він повинен спростити роботу вчителям, навчання - учням і контроль процесу - батькам. Дітям буде найлегше пристосуватися до новинки, тому що вони добре знайомі з гаджетами та дистанційним навчанням.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіли співкерівник проєкту "Мрія" Максим Ілюхін і віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
Які функції розробили для учнів
За словами Максима Ілюхіна, для дітей "Мрія" буде корисна в контексті пошуку себе.
"Дітям "Мрія" допоможе керувати навчанням, досліджувати себе в різних напрямках і вже зі школи розкривати потенціал. На відміну від електронних щоденників, у застосунку буде акцент на особистому розвитку учнів", - каже співкерівник проєкту.
У бета-версії застосунку для дітей доступні такі функції:
- план дня. Це можливість розвивати навички планування і тайм-менеджменту. Система має сучасний підхід, як у дорослих. Діти зможуть вести розклад уроків, бачити свої оцінки та коментарі до них, домашні завдання та нагадування про терміни їх виконання.
- результати навчання. Інструмент, що допоможе учням відстежувати власні досягнення і динаміку, тримати у фокусі пріоритети та вчасно реагувати на зміни: оцінки, виконання домашніх завдань, відвідування.
- Мрія ID. Цифровий освітній документ, що дозволить легко й швидко ідентифікувати школярів.
- бібліотека контенту. Тут містяться навчально-пізнавальні відео, розроблені спеціально для "Мрії": від курсів програмування, біології та підприємництва до робототехніки й психології.
- безпечні чати на базі Signal
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що "Мрія" - це хороший крок до нової якісної освіти.
"Це не тільки наслідок онлайну, це якісна освітня траєкторія. Ми робитимемо все, щоб боротися за увагу дітей. Щоб "Мрія" могла конкурувати з TikTok, робимо її максимально гнучкою та цікавою. Зараз вона працює в 40 пілотних школах", - каже Федоров.
За його словами, до кінця року в Мінцифри планують підключити до застосунку ще тисячу шкіл.
Застосунок "Мрія" перебуває на етапі тестуванні (фото: facebook.com_UAMON)
Як проходить тестування "Мрії"
Бета-тест застосунку "Мрія" вже розпочався в перших 40 українських школах. Тестування проходитиме в три етапи.
На першому - учні, вчителі та батьки перевірять, як працює застосунок: від авторизації до заповнення журналів, сповіщень та аналітики досягнень. Далі 58 тренерів "Мрії" відвідають кожну школу, підготують учителів до навчального року й навчать користуватися застосунком і вебверсією. Завершальний етап - це старт навчального року разом з "Мрією".
Раніше Михайло Федоров повідомляв, коли всі школи України будуть підключені до застосунку "Мрія".
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