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Не просто цифровой дневник: чем новое образовательное приложение полезно для учеников школ

Украина, Пятница 21 июня 2024 20:00
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Не просто цифровой дневник: чем новое образовательное приложение полезно для учеников школ Какой функционал "Мрія" для учеников школ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине запустили бета-тестирование образовательного приложения "Мрія". Оно должно упростить работу учителям, обучение - ученикам и контроль процесса - родителям. Детям будет легче всего приспособиться к новинке, потому что они хорошо знакомы с гаджетами и дистанционным обучением.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали соруководитель проекта "Мрія" Максим Илюхин и вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Какие функции разработали для учащихся

По словам Максима Илюхина, для детей "Мрія" будет полезна в контексте поиска себя.

"Детям "Мрія" поможет руководить обучением, исследовать себя по разным направлениям и уже из школы раскрывать потенциал. В отличие от электронных дневников, в приложении будет акцент на личном развитии учеников", - говорит соруководитель проекта.

В бета-версии приложения для детей доступны следующие функции:

  • план дня. Это возможность развивать навыки планирования и тайм-менеджмента. Система имеет современный подход, как у взрослых. Дети смогут вести расписание уроков, видеть свои оценки и комментарии к ним, домашние задания и напоминания о сроках их выполнения.
  • результаты обучения. Инструмент, который поможет ученикам отслеживать собственные достижения и динамику, держать в фокусе приоритеты и реагировать на изменения: оценки, выполнение домашних заданий, посещение.
  • "Мрія ID". Цифровой образовательный документ, позволяющий легко и быстро идентифицировать школьников.
  • библиотека контента. Здесь содержатся учебно-познавательные видео, разработанные специально для "Мрії": от курсов программирования, биологии и предпринимательства до робототехники и психологии.
  • безопасные чаты на базе Signal

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что "Мрія" - это хороший шаг к новому качественному образованию.

"Это не только последствие онлайна, это качественная образовательная траектория. Мы будем делать все, чтобы бороться за внимание детей. Чтобы "Мрія" могла конкурировать с TikTok, делаем ее максимально гибкой и интересной. Сейчас она работает в 40 пилотных школах", - говорит Федоров.

По его словам, до конца года в Минцифры планируют подключить к приложению еще тысячу школ.

Не просто цифровой дневник: чем новое образовательное приложение полезно для учеников школ

Приложение "Мрія" находится на этапе тестирования (фото: facebook.com_UAMON)

Как проходит тестирование "Мрії"

Бета-тест приложения "Мрія" уже начался в первых 40 украинских школах. Тестирование будет проходить в три этапа.

На первом - ученики, учителя и родители проверят, как работает приложение: от авторизации до заполнения журналов, уведомлений и аналитики достижений. Далее 58 тренеров "Мрії" посетят каждую школу, подготовят учителей к учебному году и научат пользоваться приложением и вебверсией. Завершающий этап - это старт учебного года вместе с "Мрією".

Ранее Михаил Федоров сообщал, когда все школы Украины будут подключены к приложению "Мрія".

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