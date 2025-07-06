Мрієте про ідеальний ніс? Що варто знати перед ринопластикою

Пластика носа - єдиний вихід?

Якими б розрекламованими техніками масажу для носа ви не користувалися, вони не змінять структуру кісток чи хрящів.

Зробити ніс меншим або вужчим, прибрати горбинку чи вирівняти перегородку, щоб покращити дихання, може тільки ринопластика.

"Часто пацієнти розповідають, що спробували все, перш ніж записались на консультацію. І це зрозуміло. Ринопластика - складна операція, на яку непросто наважитись. До того ж кожна людина має унікальну будову носа і хірург має врахувати всі моменти, щоб результат сподобався пацієнту", - каже лікар.

Він додав, що реабілітаційний період теж не дуже комфортний, пов’язаний з різними заборонами та обмеженнями. Але якщо пацієнт розуміє для чого йому потрібна ринопластика - підготовка до операції та відновлення проходять без проблем.

Що варто знати про ринопластику

За ринопластикою переважно звертаються пацієнти віком від 18 до 30 років, але якщо є медичні показання - цей вік може бути зменшений до 16 років.

За статистикою, понад 40% операцій функціональні (покращення дихання), решта - естетичні.

Найчастіше люди прагнуть зменшити горбинку та скоригувати кінчик носа. За міжнародною статистикою, 90% пацієнтів задоволені результатами ринопластики й лише 10% звертаються за повторною операцією.

Як підготуватися до операції

Одного бажання змінити зовнішність завдяки ринопластиці - мало. Перш ніж хірург дасть добро на операцію, пацієнту потрібно пройти медичне обстеження. Людина має бути фізично здоровою і психологічно готовою до змін.

"За два тижні до операції ми забороняємо пацієнтам курити та вживати алкоголь. Пояснюємо, що ця заборона триватиме ще місяць після операції. Для декого це привід задуматись, чи зможе він кілька тижнів прожити в такому режимі. Щодо інших табу перед операцією - це ліки, які розріджують кров. Їх теж заборонено вживати. Але найголовніший момент, як на мене, психологічний", - каже Олександр Бебих.

Хірургу потрібно зрозуміти, чи збігаються його можливості з очікуваннями пацієнта. Саме тому ми завжди робимо візуалізацію - 3D-модель носа пацієнта після операції. Це знижує ризик розчарування, оскільки обговорення ведеться на основі візуального прикладу.

"Людина бачить, як буде виглядати її ніс. Це дуже важливий момент, адже мета нашої роботи - зробити людину щасливою, а не засмутити", - додає експерт.

Як проходить період реабілітації

Після ринопластики пацієнт залишається в клініці на одну ніч: лікарям потрібно контролювати його стан після операції.

Наступного дня, якщо все гаразд, пацієнт їде додому. При цьому він отримує від хірурга рекомендації щодо догляду за носом.

Головна порада - ніс не можна травмувати. Особливо в перші місяці після ринопластики.

В цей період кістковий відділ настільки вразливий, що його може змістити навіть дитина, яка невдало зачепить його рукою. Щоб зменшити ризики, перші 10 днів ніс пацієнта тримають спеціальні фіксатори - наклейки-стріпи та термопластична лонгета.

"Пацієнти зізнаються, що найважче в цей період - спати на високій подушці, щоб голова була піднята на 30-40 градусів. Це, знову ж таки, потрібно для того, щоб кістки носа не змістились. Я також раджу придбати подушку для авіаперельотів - вона дозволяє приймати більш зручні положення для сну", - попереджає хірург.

Ще один неприємний момент - перші два місяці не можна робити механічну чистку носа. Під забороною куріння та алкоголь. Куріння призводить до гіпоксії тканин та може викликати спазм судин.

"Алкоголь затримує в організмі рідину та погано впливає на периферичний кровообіг. Найкраще рідину в організмі затримує пиво. Тому, якщо ви не втримались і випили келих - чекайте на набряк носа, який буде довго сходити й затягне процес відновлення", - пояснює фахівець.

Засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих

А що вас чекає далі?

Протягом першого місяця після операції набряк зменшується на 30-50%, але повний процес відновлення триває 12 місяців. Один з важливих обов’язків пацієнта в цей період - вчасно приходити на планові огляди до хірурга.

"Це потрібно для того, щоб хірург міг помітити набряки, нерівномірне загоєння чи утворення рубцевої тканини. Треба побачити, як дихає пацієнт, чи правильно формується форма носа. Те, що пацієнту здається нормальним, насправді може вимагати корекції. Перший огляд ми проводимо за 3-5 днів після операції, - каже Олександр Бебих.

Під час першого огляду безболісно видаляються сплінти-фіксатори - спеціальні трубочки, які встановлюються для того, щоб людина могла вільно дихати, а ніс тримав нову форму.

"Другий плановий візит - за 10-12 днів. Тоді ми знімаємо лонгету. А от зі стріпами потрібно ще трішки походити: вони добре запобігають рубцюванню. На щастя, їх можна періодично знімати й змінювати, - додає хірург.

Третій плановий огляд відбувається за місяць. Цього разу лікарі знімають стріпи, а пацієнту дозволяють робити мейкап. Наступні планові огляди - через три місяці та пів року.

"Огляд через 6 місяців дуже важливий, оскільки зі спинки носа сходить набряк і я можу торкнутися руками кісточок, щоб зрозуміти, як вони сіли. Після цього огляду стає зрозуміло чи потрібна пацієнту додаткова корекція. Якщо корекція не потрібна - зустрічаємось з пацієнтом ще за три місяці. Фінальний огляд відбувається в 12 місяців", - розповів фахівець.