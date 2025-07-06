Мечтаете об идеальном носе? Что нужно знать перед ринопластикой

Пластика носа - единственный выход?

Какими бы разрекламированными техниками массажа для носа вы не пользовались, они не изменят структуру костей или хрящей.

Сделать нос меньше или уже, убрать горбинку или выровнять перегородку, чтобы улучшить дыхание, может только ринопластика.

"Часто пациенты рассказывают, что попробовали все, прежде чем записались на консультацию. И это понятно. Ринопластика - сложная операция, на которую непросто решиться. К тому же каждый человек имеет уникальное строение носа и хирург должен учесть все моменты, чтобы результат понравился пациенту", - говорит врач.

Он добавил, что реабилитационный период тоже не очень комфортный, связанный с различными запретами и ограничениями. Но если пациент понимает для чего ему нужна ринопластика - подготовка к операции и восстановление проходят без проблем.

Что стоит знать о ринопластике

За ринопластикой преимущественно обращаются пациенты в возрасте от 18 до 30 лет, но если есть медицинские показания - этот возраст может быть уменьшен до 16 лет.

По статистике, более 40% операций функциональные (улучшение дыхания), остальные - эстетические.

Чаще всего люди стремятся уменьшить горбинку и скорректировать кончик носа. По международной статистике, 90% пациентов довольны результатами ринопластики и только 10% обращаются за повторной операцией.

Как подготовиться к операции

Одного желания изменить внешность благодаря ринопластике - мало. Прежде чем хирург даст добро на операцию, пациенту нужно пройти медицинское обследование. Человек должен быть физически здоровым и психологически готовым к изменениям.

"За две недели до операции мы запрещаем пациентам курить и употреблять алкоголь. Объясняем, что этот запрет продлится еще месяц после операции. Для некоторых это повод задуматься, сможет ли он несколько недель прожить в таком режиме. Что касается других табу перед операцией - это лекарства, которые разжижают кровь. Их тоже запрещено употреблять. Но самый главный момент, как по мне, психологический", - говорит Александр Бебих.

Хирургу нужно понять, совпадают ли его возможности с ожиданиями пациента. Именно поэтому мы всегда делаем визуализацию - 3D-модель носа пациента после операции. Это снижает риск разочарования, поскольку обсуждение ведется на основе визуального примера.

"Человек видит, как будет выглядеть его нос. Это очень важный момент, ведь цель нашей работы - сделать человека счастливым, а не расстроить", - добавляет эксперт.

Как проходит период реабилитации

После ринопластики пациент остается в клинике на одну ночь: врачам нужно контролировать его состояние после операции.

На следующий день, если все в порядке, пациент уезжает домой. При этом он получает от хирурга рекомендации по уходу за носом.

Главный совет - нос нельзя травмировать. Особенно в первые месяцы после ринопластики.

В этот период костный отдел настолько уязвим, что его может сместить даже ребенок, который неудачно зацепит его рукой. Чтобы уменьшить риски, первые 10 дней нос пациента держат специальные фиксаторы - наклейки-стрипы и термопластичный лонгет.

"Пациенты признаются, что самое трудное в этот период - спать на высокой подушке, чтобы голова была поднята на 30-40 градусов. Это, опять же, нужно для того, чтобы кости носа не сместились. Я также советую приобрести подушку для авиаперелетов - она позволяет принимать более удобные положения для сна", - предупреждает хирург.

Еще один неприятный момент - первые два месяца нельзя делать механическую чистку носа. Под запретом курение и алкоголь. Курение приводит к гипоксии тканей и может вызвать спазм сосудов.

"Алкоголь задерживает в организме жидкость и плохо влияет на периферическое кровообращение. Лучше всего жидкость в организме задерживает пиво. Поэтому, если вы не удержались и выпили бокал - ждите отек носа, который будет долго сходить и затянет процесс восстановления", - объясняет специалист.

Основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих

А что вас ждет дальше?

В течение первого месяца после операции отек уменьшается на 30-50%, но полный процесс восстановления длится 12 месяцев. Одна из важных обязанностей пациента в этот период - вовремя приходить на плановые осмотры к хирургу.

"Это нужно для того, чтобы хирург мог заметить отеки, неравномерное заживление или образование рубцовой ткани. Надо увидеть, как дышит пациент, правильно ли формируется форма носа. То, что пациенту кажется нормальным, на самом деле может требовать коррекции. Первый осмотр мы проводим через 3-5 дней после операции, - говорит Александр Бебих.

Во время первого осмотра безболезненно удаляются сплинты-фиксаторы - специальные трубочки, которые устанавливаются для того, чтобы человек мог свободно дышать, а нос держал новую форму.

"Второй плановый визит - через 10-12 дней. Тогда мы снимаем лонгету. А вот со стрипами нужно еще немного походить: они хорошо предотвращают рубцевание. К счастью, их можно периодически снимать и менять, - добавляет хирург.

Третий плановый осмотр происходит через месяц. На этот раз врачи снимают стрипы, а пациенту разрешают делать макияж. Следующие плановые осмотры - через три месяца и полгода.

"Осмотр через 6 месяцев очень важен, поскольку со спинки носа сходит отек и я могу коснуться руками косточек, чтобы понять, как они сели. После этого осмотра становится понятно нужна ли пациенту дополнительная коррекция. Если коррекция не нужна - встречаемся с пациентом еще через три месяца. Финальный осмотр происходит в 12 месяцев", - рассказал специалист.