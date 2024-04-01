Можуть знищувати цілі квартали. США поставили Ізраїлю понад 2 тисячі авіабомб

США поставили Ізраїлю понад 1800 бомб Mark 84 і приблизно 500 бомб Mark 82, які є вільнопадаючими, але їх можна перетворити на високоточну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

Бомби є частиною пакета озброєнь, який був схвалений для Ізраїлю багато років тому, але виконується лише зараз, повідомили виданню двоє високопоставлених чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена.

Mark 84 і 82 — це вільнопадаючі бомби, які можна перетворити на високоточні за допомогою комплекту наведення, що його США надали Ізраїлю раніше.

«Це бомби, які можуть знищити цілі квартали», — сказав один з чиновників про MK84.

Поставка відбулася після того, як представники США заявили, що Ізраїль надав Вашингтону гарантії використання американської зброї відповідно до законів війни.

Ізраїль щорічно отримує від США 3,8 мільярда доларів військової допомоги, але зростає критика щодо продовження постачання Вашингтоном зброї Ізраїлю через повідомлення про зростання кількості загиблих серед цивільного населення.

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