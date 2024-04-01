Могут уничтожать целые кварталы. США поставили Израилю более 2 тысяч авиабомб

США поставили Израилю более 1800 бомб Mark 84 и примерно 500 бомб Mark 82, которые являются свободнопадающими, но их можно превратить в высокоточное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Бомбы являются частью пакета вооружений, который был одобрен для Израиля много лет назад, но выполняется только сейчас, сообщили изданию два высокопоставленных чиновника из администрации президента США Джо Байдена.

Mark 84 и 82 — это свободнопадающие бомбы, которые можно превратить в высокоточные с помощью комплекта наведения, предоставленного США Израилю ранее.

"Это бомбы, которые могут уничтожить целые кварталы", - сказал один из чиновников о MK84.

Поставка состоялась после того, как представители США заявили, что Израиль предоставил Вашингтону гарантии использования американского оружия в соответствии с законами войны.

Израиль ежегодно получает от США 3,8 миллиарда долларов военной помощи, но растет критика продолжения снабжения Израиля оружием со стороны США из-за сообщения о росте числа погибших среди гражданского населения.

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