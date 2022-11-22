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Можуть змінити хід війни. Сенатори закликали Пентагон передати Україні дрони Grey Eagle, - WSJ

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Вівторок 22 листопада 2022 17:48
Можуть змінити хід війни. Сенатори закликали Пентагон передати Україні дрони Grey Eagle, - WSJ Фото: Сенатори закликали Пентагон передати Україні дрони Grey Eagle (ga-asi com)
Автор: Дмитро Браславський

Група Сенаторів звернулась до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом розпочати постачання в Україну безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Група з 16 сенаторів вказала, що довгострокова вигода передачі MQ-1C істотна, а постачання такої техніки мають потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України.

Як зазначає WSJ, декілька сенаторів Конгресу США просить адміністрацію президента країни Джо Байдена переглянути своє рішення щодо постачання в Україну розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle і надати ці БПЛА.

Безпілотник MQ-1C Gray Eagle

Розвідувально-ударний БПЛА розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems. Може перебувати в повітрі до 30 годин, розвиваючи при цьому швидкість до 280 км/год.

Багатоцільовий дрон призначений, в першу чергу, для ведення розвідки з дальністю дії до 400 кілометрів, але може виконувати функції ударного безпілотника.

Для цього він може нести чотири ракети AGM-114 Hellfire класу "повітря - земля" або до чотирьох керованих авіабомб GBU-44 та інше озброєння й спеціальне обладнання.

Нагадаємо, що американський оборонний сектор розглядає можливість модифікувати безпілотник Grey Eagle, щоб зняти потенційну небезпеку втрати чутливих технологій і таким чином отримати можливість передати його Україні.

Раніше повідомлялося, що США не надасть Україні сучасних безпілотників Gray Eagle MQ-1C, оскільки в адміністрації президента Джо Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.

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