ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США можуть поставити Україні модифіковані дрони Grey Eagle, - ЗМІ

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 14 листопада 2022 23:30
США можуть поставити Україні модифіковані дрони Grey Eagle, - ЗМІ Фото: США можуть поставити Україні модифіковані дрони Grey Eagle (marines.mil)
Автор: Артур Родивилов

Американський оборонний сектор розглядає можливість модифікувати безпілотник Grey Eagle, щоб зняти потенційну небезпеку втрати чутливих технологій і таким чином отримати можливість передати його Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Українська сторона довго просить США передати багатоцільові безпілотники Grey Eagle MQ-1C, оснащені ракетами Hellire. Один дрон може нести чотири такі ракети і летіти на висоті понад 8 кілометрів майже 30 годин.

У Вашингтоні неодноразово відповідали відмовою, пояснюючи, що безпілотник містить високотехнологічне радіо- та розвідувальне обладнання, яке у разі потрапляння до Росії під час бойових дій може становити загрозу безпеці США.

Зараз, стверджують джерела CNN, США розмірковують над способами вилучення найбільш чутливих технологій, щоб передача Grey Eagle не несла додаткових ризиків.

"Існують конкретні та дуже технічні налаштування та обмеження, які можуть бути проведені з ними (Grey Eagle), що може зробити це (передачу Україні) можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу та є досить складними", - каже співрозмовник телеканалу.

Дискусії про передачу Grey Eagle продовжуються, і ні українська, ні американська сторони не виключають жодних варіантів. "Ми даємо відсіч, ми не здаємося. Йдеться про виживання України", - каже співрозмовник CNN у Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не надасть Україні сучасних безпілотників Gray Eagle MQ-1C, оскільки в адміністрації президента Джо Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Джо Байден заявив, що адміністрація США виконує далеко не всі прохання України та відмовилася створювати безпольотну зону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Зброя з США
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні