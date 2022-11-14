США можуть поставити Україні модифіковані дрони Grey Eagle, - ЗМІ

Американський оборонний сектор розглядає можливість модифікувати безпілотник Grey Eagle, щоб зняти потенційну небезпеку втрати чутливих технологій і таким чином отримати можливість передати його Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Українська сторона довго просить США передати багатоцільові безпілотники Grey Eagle MQ-1C, оснащені ракетами Hellire. Один дрон може нести чотири такі ракети і летіти на висоті понад 8 кілометрів майже 30 годин.

У Вашингтоні неодноразово відповідали відмовою, пояснюючи, що безпілотник містить високотехнологічне радіо- та розвідувальне обладнання, яке у разі потрапляння до Росії під час бойових дій може становити загрозу безпеці США.

Зараз, стверджують джерела CNN, США розмірковують над способами вилучення найбільш чутливих технологій, щоб передача Grey Eagle не несла додаткових ризиків.

"Існують конкретні та дуже технічні налаштування та обмеження, які можуть бути проведені з ними (Grey Eagle), що може зробити це (передачу Україні) можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу та є досить складними", - каже співрозмовник телеканалу.

Дискусії про передачу Grey Eagle продовжуються, і ні українська, ні американська сторони не виключають жодних варіантів. "Ми даємо відсіч, ми не здаємося. Йдеться про виживання України", - каже співрозмовник CNN у Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не надасть Україні сучасних безпілотників Gray Eagle MQ-1C, оскільки в адміністрації президента Джо Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Джо Байден заявив, що адміністрація США виконує далеко не всі прохання України та відмовилася створювати безпольотну зону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.