Могут изменить ход войны. Сенаторы призвали Пентагон передать Украине дроны Grey Eagle, - WSJ
Группа Сенаторов обратилась к министру обороны США Ллойду Остину с призывом начать поставки в Украину беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Группа из 16 сенаторов указала, что долгосрочная выгода передачи MQ-1C существенна, а поставки такой техники имеют потенциал изменить стратегический ход войны в пользу Украины.
Как отмечает WSJ, несколько сенаторов Конгресса США просит администрацию президента страны Джо Байдена пересмотреть свое решение по поставкам в Украину разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle и предоставить эти БПЛА.
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle
Разведывательно-ударный БПЛА разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems. Может находиться в воздухе до 30 часов, развивая при этом скорость до 280 км/ч.
Многоцелевой дрон предназначен в первую очередь для ведения разведки с дальностью действия до 400 километров, но может выполнять функции ударного беспилотника.
Для этого он может нести четыре ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух - земля" или четыре управляемых авиабомб GBU-44 и другое вооружение и специальное оборудование.
Напомним, что американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Grey Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и получить возможность передать его Украине.
Ранее сообщалось, что США не предоставит Украине современных беспилотников Gray Eagle MQ-1C, поскольку в администрации президента Джо Байден считают, что это может привести к эскалации конфликта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.