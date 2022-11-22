ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Могут изменить ход войны. Сенаторы призвали Пентагон передать Украине дроны Grey Eagle, - WSJ

Новина українською →
Вторник 22 ноября 2022 17:48
Могут изменить ход войны. Сенаторы призвали Пентагон передать Украине дроны Grey Eagle, - WSJ Фото: Сенаторы призвали Пентагон передать Украине дроны Grey Eagle (ga-asi com)
Автор: Дмитрий Браславский

Группа Сенаторов обратилась к министру обороны США Ллойду Остину с призывом начать поставки в Украину беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Группа из 16 сенаторов указала, что долгосрочная выгода передачи MQ-1C существенна, а поставки такой техники имеют потенциал изменить стратегический ход войны в пользу Украины.

Как отмечает WSJ, несколько сенаторов Конгресса США просит администрацию президента страны Джо Байдена пересмотреть свое решение по поставкам в Украину разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle и предоставить эти БПЛА.

Беспилотник MQ-1C Gray Eagle

Разведывательно-ударный БПЛА разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems. Может находиться в воздухе до 30 часов, развивая при этом скорость до 280 км/ч.

Многоцелевой дрон предназначен в первую очередь для ведения разведки с дальностью действия до 400 километров, но может выполнять функции ударного беспилотника.

Для этого он может нести четыре ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух - земля" или четыре управляемых авиабомб GBU-44 и другое вооружение и специальное оборудование.

Напомним, что американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Grey Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и получить возможность передать его Украине.

Ранее сообщалось, что США не предоставит Украине современных беспилотников Gray Eagle MQ-1C, поскольку в администрации президента Джо Байден считают, что это может привести к эскалации конфликта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему