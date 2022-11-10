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Адміністрація Байдена відмовилась надати Україні безпілотники Gray Eagle, - WSJ

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США, Четвер 10 листопада 2022 06:31
Адміністрація Байдена відмовилась надати Україні безпілотники Gray Eagle, - WSJ Фото: США не нададуть Україні безпілотники Gray Eagle (marines.mil)
Автор: Антон Малиновський

США не надасть Україні сучасні безпілотники Gray Eagle MQ-1C, оскільки у адміністрації президента Джо Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "The Wall Street Journal".

Видання зазначає, що члени Конгресу від обох партій закликали адміністрацію передати Україні середньовисотні озброєні безпілотників, які можуть літати більше 24 годин, в тому числі, і Gray Eagle MQ-1C. Однак, як зазначають джерела, обізнані з ситуацією, таке рішення не було прийняте.

"Це позбавляє Україну сучасного озброєння, про яке Київ просив протягом багатьох місяців. Пентагон відхилив запит, побоюючись, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту і дати сигнал Москві, що США надають зброю, яка може бути націлена на позиції на території Росії", - зазначає видання.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що адміністрація США виконує далеко не всі прохання України та відмовилася створювати безпольотну зону.

Раніше Байден заявив, що наказ Росії про відступ військ з Херсона на лівий берег річки Дніпро показав, що Москва має реальні проблеми зі збройними силами.

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