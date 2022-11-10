Адміністрація Байдена відмовилась надати Україні безпілотники Gray Eagle, - WSJ

США не надасть Україні сучасні безпілотники Gray Eagle MQ-1C, оскільки у адміністрації президента Джо Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Видання зазначає, що члени Конгресу від обох партій закликали адміністрацію передати Україні середньовисотні озброєні безпілотників, які можуть літати більше 24 годин, в тому числі, і Gray Eagle MQ-1C. Однак, як зазначають джерела, обізнані з ситуацією, таке рішення не було прийняте.

"Це позбавляє Україну сучасного озброєння, про яке Київ просив протягом багатьох місяців. Пентагон відхилив запит, побоюючись, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту і дати сигнал Москві, що США надають зброю, яка може бути націлена на позиції на території Росії", - зазначає видання.