Можуть завдавати шкоди. У Фінляндії виступили за посилення обмежень на в'їзд росіян

"Ще одним пунктом порядку денного були поїздки російських громадян до Фінляндії і через Фінляндію в іншу частину Шенгенської зони. Президент і міністерський комітет зазначили, що поїздки громадян Росії можуть, як і раніше, завдавати шкоди міжнародним відносинам Фінляндії", - йдеться у повідомленні.

Тому влада вирішила, що обмеження на несуттєві поїздки мають залишатися чинними і посилюватися для запобігання порушенням.

"На підставі обговорень, проведених президентом і міністерським комітетом, уряд може відновити постанову про обмеження на поїздки від 29 вересня 2022 року", - додали в уряді.

Обмеження щодо поїздок росіян в країни Європи

Після вторгнення в Україну низка країн перестали видавати росіянам певний вид віз, інші ж відмовилися приймати громадян РФ, які тікали від мобілізації.

Нещодавно стало відомо, що понад 1000 росіян втекли від мобілізації до Фінляндії та попросили про притулок. Проте країна його не надала та звернулася за рекомендаціями до ЄС.

На днях Латвія припинила видавати росіянам гуманітарні або будь-які інші візи, а також посилила охорону кордону з РФ.