Латвія припиняє видачу віз росіянам

Латвія припиняє видавати росіянам гуманітарні або будь-яких інші візи, а також посилює охорону кордону з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії Едгарса Рінкевичса у Twitter.

За його словами дане рішенняприйнято у зв'язку з нестабільною військовою ситуацією в РФ.

Окрім цього, влада країни вирішила не змінювати обмеження на перетин кордону, які діють для громадян РФ з 19 вересня 2022 року.

Рінкевичс наголосив, що Латвія, Естонія і Литва скоординовано охороняють кордони з Росією і Білоруссю та за необхідності ухвалюватимуться спільні рішення.

Варто зауважти, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що у зв'язку з ситуацією в Росії на кордоні буде посилено контроль на кордоні. Це пов'язано із можливим напливом росіян.

Що цьому передувало

Нагадаємо, між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Вчора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав з Ростова.

Після опівночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.

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