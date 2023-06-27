RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Могут наносить вред. В Финляндии выступили за ужесточение ограничений на въезд россиян

Фото: Флаг Финляндии (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Финляндии выступили за ужесточение поездок в страну для россиян, поскольку они могут наносить вред международным отношениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Финляндии.

"Еще одним пунктом повестки дня были поездки российских граждан в Финляндию и через Финляндию в другую часть Шенгенской зоны. Президент и министерский комитет отметили, что поездки граждан России могут по-прежнему наносить ущерб международным отношениям Финляндии", - говорится в сообщении.

Поэтому власти решили, что ограничения на несущественные поездки должны оставаться в силе и усиливаться для предотвращения нарушений.

"На основании обсуждений, проведенных президентом и министерским комитетом, правительство может восстановить постановление об ограничении на поездки от 29 сентября 2022 года", - добавили в правительстве.

Ограничения поездок россиян в страны Европы.

После вторжения в Украину ряд стран перестали выдавать россиянам определенный вид виз, а другие отказались принимать граждан РФ, которые убегали от мобилизации.

Недавно стало известно, что более 1000 россиян сбежали от мобилизации в Финляндию и попросили убежище. Однако страна его не предоставила и обратилась за рекомендациями в ЕС.

На днях Латвия перестала выдавать россиянам гуманитарные или любые другие визы, а также усилила охрану границы с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндияВойна в Украине