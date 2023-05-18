Хоче рекомендацій ЄС. Фінляндія не надала притулок росіянам, які втекли від мобілізації

Понад 1000 росіян втекли від мобілізації до Фінляндії та попросили про притулок. Проте країна його не надала та звернулася за рекомендаціями до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора імміграційної служби Міністерства внутрішніх справ Фінляндії Санни Суттер , яку приводить Yle.

"1109 громадян Росії досі просять притулку у Фінляндії, щоб уникнути мобілізації до РФ. Ми не змогли ухвалити рішення про надання притулку", - сказала Суттер.

Фінляндія ухвалила клопотання про надання притулку від росіян, які втекли від мобілізації, проте країна вирішила звернутися за вказівками та рекомендаціями до ЄС.

Зазначається, що поки що неясно, коли ЄС зможе сформувати конкретні рекомендації для такого випадку.