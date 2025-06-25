Можуть застосувати проти НАТО: в ISW розповіли про російську тактику штурмів

За словами аналітиків, росіяни все частіше використовують мотоцикли у своїх тактичних операціях на лінії фронту в Україні. За оцінками, загроза російських мотоциклетних атак зростає.

Українські військові раніше попередили, що мотоциклетні війська ворога здебільшого атакують через відкриті поля і намагаються обійти інженерні загородження Сил оборони на лінії фронту.

"Frontelligence Insight повідомила, що російські війська переважно використовують мотоцикли як транспорт для піхоти, щоб підтримувати диверсійні, розвідувальні та флангові операції", - пишуть аналітики.

Уточнюється, що окупанти діють у загонах по шість-вісім мотоциклів з одним або двома військовими на кожному транспортному засобі.

"За наявними даними, кожен загін має від двох до чотирьох переносних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і один пристрій для сканування українських дронів. Російські війська також використовують мотоцикли для евакуації поранених і логістичної підтримки", - пишуть аналітики.