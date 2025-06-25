Могут применить против НАТО: в ISW рассказали о российской тактике штурмов

Российские войска могут использовать тактику применения мотоциклов в будущих войнах за пределами Украины, в том числе, в операциях против стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков Института изучения войны (ISW).
По словам аналитиков, россияне все чаще используют мотоциклы в своих тактических операциях на линии фронта в Украине. По оценкам, угроза российских мотоциклетных атак возрастает.
Украинские военные ранее предупредили, что мотоциклетные войска врага в основном атакуют через открытые поля и пытаются обойти инженерные заграждения Сил обороны на линии фронта.
"Frontelligence Insight сообщила, что российские войска в основном используют мотоциклы в качестве транспорта для пехоты, чтобы поддерживать диверсионные, разведывательные и фланговые операции", - пишут аналитики.
Уточняется, что оккупанты действуют в отрядах по шесть-восемь мотоциклов с одним или двумя военными на каждом транспортном средстве.
"По имеющимся данным, каждый отряд имеет от двух до четырех переносных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и одно устройство для сканирования украинских дронов. Российские войска также используют мотоциклы для эвакуации раненых и логистической поддержки", - пишут аналитики.
Ранее эксперты пришли к выводу, что российские войска уменьшили частоту применения механизированных штурмов. По оценкам ISW, РФ замедлила темпы использования танков советского производства, которые хранились на складах.
Командование россиян все больше полагается на гражданские транспортные средства, квадроциклы и мотоциклы для ведения штурмовых действий.
Аналитики также поясняли, что более широкое использование мотоциклов врагом является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских дронов по бронетехнике РФ.
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