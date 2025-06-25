Можуть застосувати проти НАТО: в ISW розповіли про російську тактику штурмів
Російські війська можуть використовувати тактику застосування мотоциклів у майбутніх війнах за межами України, зокрема, в операціях проти країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
За словами аналітиків, росіяни все частіше використовують мотоцикли у своїх тактичних операціях на лінії фронту в Україні. За оцінками, загроза російських мотоциклетних атак зростає.
Українські військові раніше попередили, що мотоциклетні війська ворога здебільшого атакують через відкриті поля і намагаються обійти інженерні загородження Сил оборони на лінії фронту.
"Frontelligence Insight повідомила, що російські війська переважно використовують мотоцикли як транспорт для піхоти, щоб підтримувати диверсійні, розвідувальні та флангові операції", - пишуть аналітики.
Уточнюється, що окупанти діють у загонах по шість-вісім мотоциклів з одним або двома військовими на кожному транспортному засобі.
"За наявними даними, кожен загін має від двох до чотирьох переносних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і один пристрій для сканування українських дронів. Російські війська також використовують мотоцикли для евакуації поранених і логістичної підтримки", - пишуть аналітики.
Мотоцикли окупантів на фронті
Раніше експерти дійшли висновку, що російські війська зменшили частоту застосування механізованих штурмів. За оцінками ISW, РФ сповільнила темпи використання танків радянського виробництва, які зберігалися на складах.
Командування росіян дедалі більше покладається на цивільні транспортні засоби, квадроцикли та мотоцикли для ведення штурмових дій.
Аналітики також пояснювали, що більш широке використання мотоциклів ворогом є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських дронів по бронетехніці РФ.
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