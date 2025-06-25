Могут применить против НАТО: в ISW рассказали о российской тактике штурмов

Российские войска могут использовать тактику применения мотоциклов в будущих войнах за пределами Украины, в том числе, в операциях против стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

По словам аналитиков, россияне все чаще используют мотоциклы в своих тактических операциях на линии фронта в Украине. По оценкам, угроза российских мотоциклетных атак возрастает.

Украинские военные ранее предупредили, что мотоциклетные войска врага в основном атакуют через открытые поля и пытаются обойти инженерные заграждения Сил обороны на линии фронта.

"Frontelligence Insight сообщила, что российские войска в основном используют мотоциклы в качестве транспорта для пехоты, чтобы поддерживать диверсионные, разведывательные и фланговые операции", - пишут аналитики.

Уточняется, что оккупанты действуют в отрядах по шесть-восемь мотоциклов с одним или двумя военными на каждом транспортном средстве.

"По имеющимся данным, каждый отряд имеет от двух до четырех переносных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и одно устройство для сканирования украинских дронов. Российские войска также используют мотоциклы для эвакуации раненых и логистической поддержки", - пишут аналитики.