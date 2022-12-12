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Можуть закінчитись за місяць. РФ використовує снаряди 40-річної давнини, - Пентагон

Фото: РФ використовує снаряди 40-річної давнини (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія використовує снаряди 40-річної давнини, оскільки на полі бою артилерія окупантів працює дуже інтенсивно. Без допомоги сторонніх країн у РФ закінчаться снаряди до початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства оборони США, яку приводить Reuters.

"Вони зняли боєприпаси із застарілих запасів, що свідчить про те, що вони готові використовувати ці старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому", - заявив представник Пентагону.

За його словами, це трапилось через високу інтенсивність використання артилерії в Україні. Ці снаряди мають високий рівень відмов. У Пентагоні оцінили, що у разі відсутності допомоги з боку Ірану та КНДР, окупанти не будуть мати боєприпасів до початку 2023 року.

"Ми оцінюємо це з урахуванням інтенсивності вогню, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси під кутом того, що ми називаємо повністю придатними артилерійськими та ракетними боєприпасами", - додав чиновник.

Окупанти коли завантажують такі снаряди вимушені йти на певні ризики. Мова йде про те, що вони банально можуть не вистрілити з гармати та не вибухнути у точці призначення.

Нагадаємо, що датування російських ракет Х-101, використаних при обстрілах Києва 23 листопада, вказує на те, що вони були зроблені щонайбільше за два місяці до атаки.

Російські військові можуть продовжувати завдавати ударів по енергетичних об'єктах України протягом кількох місяців. При цьому вони перестали запускати ракети по позиціях військ, адже зрозуміли, що перемогти Україну на полі бою їм не вдасться.

Також перед цим РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська відчувають нестачу боєприпасів. Тому окупанти змушені заощаджувати снаряди.

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