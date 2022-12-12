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Могут закончиться через месяц. РФ использует снаряды 40-летней давности, - Пентагон

Фото: РФ использует снаряды 40-летней давности (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия использует снаряды 40-летней давности, поскольку на поле боя артиллерия оккупантов работает очень интенсивно. Без помощи посторонних стран в РФ закончатся снаряды к началу 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства обороны США, которое приводит Reuters.

"Они сняли боеприпасы с устаревших запасов, что свидетельствует о том, что они готовы использовать эти старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад", - заявил представитель Пентагона.

По его словам, это произошло из-за высокой интенсивности использования артиллерии в Украине. Эти снаряды обладают высоким уровнем отказов. В Пентагоне оценили, что в случае отсутствия помощи со стороны Ирана и КНДР, оккупанты не будут иметь боеприпасы до начала 2023 года.

"Мы оцениваем это с учетом интенсивности огня, с которым Россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы под углом того, что мы называем полностью подходящими артиллерийскими и ракетными боеприпасами", - добавил чиновник.

Оккупанты, когда загружают такие снаряды, вынуждены идти на определенные риски. Речь идет о том, что они могут не выстрелить из пушки и не взорваться в точке назначения.

Напомним, что датировка российских ракет Х-101, использованных при обстрелах Киева 23 ноября, указывает на то, что они были сделаны максимум за два месяца до атаки.

Российские военные могут продолжать наносить удары по энергетическим объектам Украины в течение нескольких месяцев. При этом они перестали запускать ракеты по позициям войск, поняв, что победить Украину на поле боя им не удастся.

Также перед этим РБК-Украина сообщало о том, что российские войска испытывают нехватку боеприпасов. Поэтому оккупанты вынуждены экономить снаряды.

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