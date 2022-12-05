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Безпрецедентні витрати. Росіяни відчувають нестачу снарядів і змушені економити

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Україна, Понеділок 05 грудня 2022 12:36
Безпрецедентні витрати. Росіяни відчувають нестачу снарядів і змушені економити Фото: росіяни через брак боєприпасів вимушені економити (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська відчувають брак боєприпасів. Тому окупанти вимушені економити снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в ефірі телемарафону.

"Рівень витрати боєприпасів (з боку РФ, - ред.) ну просто безпрецедентний. Саме тому що розмах бойових дій і інтенсивність бойових дій можна порівняти тільки з періодом Другої світової війни. Я вже бачу, що дефіцит зараз вже настає (озброєння у РФ, - ред). Ще десь місяць тому ми відповідали одним артпострілом на 6-10 їхніх пострілів, то зараз це відношення змінилося. Вони почали відчувати брак снарядів", - сказав Сирський.

Він зазначив, що українські військові намагаються знищувати боєприпаси окупантів ще перед тим, як вони потраплять на позиції. ЗСУ обстрілюють логістичні шляхи росіян.

"Ворог не відчуває себе в безпеці, і під час перевезення боєприпасів ми намагаємося здійснювати вогневий контроль на всьому шляху пересування його логістичних вантажів. Тому вони вимушені економити", - додав командувач.

Нагадаємо, за словами Сирського, російські окупанти змінили тактику бою на сході України після призначення Суровікіна.

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