Можуть врятувати життя. Українцям нагадали правила поведінки під час повітряної тривоги

Фото: українцям нагадали правила поведінки під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Повітряна тривога може застати будь-де. Українцям нагадали, як слід поводитися, якщо оголошена загроза обстрілу застала вдома, на вулиці, в автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

На вулиці Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви перебуваєте на вулиці: прямуйте до найближчого укриття;

якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей, або знайдіть найближче укриття самі;

не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення. В автомобілі Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви перебуваєте в автомобілі: зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху та швидко прямуйте до найближчого укриття;

якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі;

намагайтеся об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами, щоб не потрапити в затор та не наражати себе на небезпеку. Вдома Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви вдома:

закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло;

швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з необхідними речами;

якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін".