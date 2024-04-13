Могут спасти жизнь. Украинцам напомнили правила поведения во время воздушной тревоги

Фото: украинцам напомнили правила поведения во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Воздушная тревога может застать в любом месте. Украинцам напомнили, как следует себя вести, если объявленная угроза обстрела застала дома, на улице, в автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

На улице Если во время сигнала воздушной тревоги вы находитесь на улице: направляйтесь к ближайшему укрытию;

если не знаете, где укрытие, спросите других людей, или найдите ближайшее укрытие сами;

не пользуйтесь лифтом и избегайте зданий стратегического значения. В автомобиле Если во время сигнала воздушной тревоги вы находитесь в автомобиле: остановите авто так, чтобы оно не мешало движению и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;

если вблизи нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячитесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже;

старайтесь объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями, чтобы не попасть в пробку и не подвергать себя опасности. Дома Если во время сигнала воздушной тревоги вы дома: закройте окна, выключите все приборы и свет;

быстро оденьтесь, возьмите тревожный чемодан с необходимыми вещами;

если рядом нет укрытия, соблюдайте правила "двух стен".