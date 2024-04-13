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Могут спасти жизнь. Украинцам напомнили правила поведения во время воздушной тревоги

Украина, Суббота 13 апреля 2024 22:11
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Могут спасти жизнь. Украинцам напомнили правила поведения во время воздушной тревоги Фото: украинцам напомнили правила поведения во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Воздушная тревога может застать в любом месте. Украинцам напомнили, как следует себя вести, если объявленная угроза обстрела застала дома, на улице, в автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

На улице

Если во время сигнала воздушной тревоги вы находитесь на улице:

  • направляйтесь к ближайшему укрытию;
  • если не знаете, где укрытие, спросите других людей, или найдите ближайшее укрытие сами;
  • не пользуйтесь лифтом и избегайте зданий стратегического значения.

В автомобиле

Если во время сигнала воздушной тревоги вы находитесь в автомобиле:

  • остановите авто так, чтобы оно не мешало движению и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;
  • если вблизи нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячитесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже;
  • старайтесь объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями, чтобы не попасть в пробку и не подвергать себя опасности.

Дома

Если во время сигнала воздушной тревоги вы дома:

  • закройте окна, выключите все приборы и свет;
  • быстро оденьтесь, возьмите тревожный чемодан с необходимыми вещами;
  • если рядом нет укрытия, соблюдайте правила "двух стен".

Приложение "Воздушная тревога"

В конце февраля в Украине обновили приложение "Воздушная тревога". Эта версия позволяет получить дополнительную информацию об угрозе.

Мобильное приложение "Воздушная тревога", которое разработало Министерство трансформации, предназначено для сообщения о тревогах и событиях в населенных пунктах Украины.

Приложение доступно на платформах AppStore и Google Play.

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