Можуть вибухнути не одразу: українців попередили про нову загрозу від російських дронів

Останнім часом все частіше фіксуються випадки, коли російські дрони використовуються для прямого ураження людей та цивільних об'єктів. Вони можуть містити небезпечні елементи, до яких не можна навіть наближатися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Краматорської міської ради у Facebook.

Чому не можна наближатись до дронів та їх уламків

"Увага! Небезпечні дрони - не наближайтесь", - наголосили у міськраді.

Громадянам пояснили, що останнім часом все частіше фіксуються випадки, коли російські дрони використовуються:

не тільки для розвідки;

для прямого ураження людей та об'єктів (у тому числі - цивільних).

"Такі дрони можуть містити вибухові речовини або інші небезпечні елементи, які вибухають після падіння", - розповіли українцям.

Зазначається, що виглядають вони, "як звичайні". Проте можуть становити смертельну загрозу - містити бойові елементи з відкладеним механізмом підриву.

Що робити при виявленні дрона або його уламків

У Краматорській міській раді нагадали також, як діяти при виявленні невідомих предметів, цілого дрона або ж його уламків - щоб уберегти здоров'я та життя:

не підходити до знахідки;

не чіпати її;

не намагатись розібрати;

негайно повідомити про знахідку за номером 101 або 102.

"Просимо всіх батьків пояснити дітям, що чіпати незнайомі предмети після обстрілів - дуже небезпечно", - наголосили у прес-службі міськради.

Крім того, українців закликали бути уважними, обережними та відповідальними.

"Це може зберегти життя вам і вашим близьким. Терор проти цивільного населення - один з методів, які росіяни активно використовують для посилення тиску на суспільство", - підсумували у Краматорській міській раді.

Публікація міськради (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)