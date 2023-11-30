Можуть не повернутися додому. Глава МЗС Естонії закликав громадян не відвідувати Росію

За словами Цахкни, Фінляндія вже деякий час перебуває під організованою Росією міграційною атакою.

"Росія веде активну пропаганду там, звідки прибувають біженці, про те, що вони можуть потрапити в ЄС через Фінляндію, і допомагає їм дістатися до кордону", - сказав міністр.

Він уточнив, що Росія використовує як людську зброю невинних людей, які заплатили за всю поїздку, і Росію доля цих людей анітрохи не хвилює. Водночас це особливо жорстоко, бо надворі стоять суворі зимові морози.

Міністр закликав громадян не відвідувати Росію

"Фінляндія вирішила до сьогоднішнього дня закрити всі пункти перетину кордону. Водночас Росія, можливо, захоче жертв, щоб використовувати це як пропаганду", - сказав Цахкна.

За його словами, Фінляндія має повне право захищати свою територію і кордон, і її дії відповідають усім міжнародним нормам. Він також наголосив, що якщо Естонія закриє кордон із Росією, ті, хто перебуває по інший бік, більше не зможуть повернутися в Естонію.

Тому він рекомендує громадянам утриматися від поїздок.

Росію використовує мігрантів як зброю

Нещодавно уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Причиною для цього став наплив мігрантів.

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

Учора Цахкна допустив закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним.