Могут не вернуться домой. Глава МИД Эстонии призвал граждан не посещать Россию

По словам Цахкни, Финляндия уже некоторое время находится под организованной Россией миграционной атакой.

"Россия ведет активную пропаганду там, откуда прибывают беженцы, о том, что они могут попасть в ЕС через Финляндию, и помогает им добраться до границы", - сказал министр.

Он уточнил, что Россия использует как человеческое оружие невинных людей, которые заплатили за всю поездку, и Россию судьба этих людей нисколько не волнует. В то же время это особенно жестоко, потому что на улице стоят суровые зимние морозы.

Министр призвал граждан не посещать Россию

"Финляндия решила до сегодняшнего дня закрыть все пункты пересечения границы. В то же время Россия, возможно, захочет жертв, чтобы использовать это как пропаганду", - сказал Цахкна.

По его словам, Финляндия имеет полное право защищать свою территорию и границу, и ее действия соответствуют всем международным нормам. Он также подчеркнул, что если Эстония закроет границу с Россией, те, кто находится по другую сторону, больше не смогут вернуться в Эстонию.

Поэтому он рекомендует гражданам воздержаться от поездок.

Россию использует мигрантов как оружие

Недавно правительство Финляндии приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Причиной тому стал наплыв мигрантов.

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

Вчера Цахкна допустил закрытие границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным.