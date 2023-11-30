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Могут не вернуться домой. Глава МИД Эстонии призвал граждан не посещать Россию

Архивное фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Граждане Эстонии должны воздержаться от поездок в Россию, потому что в случае закрытия границ они не смогут вернуться домой.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

По словам Цахкни, Финляндия уже некоторое время находится под организованной Россией миграционной атакой. 

"Россия ведет активную пропаганду там, откуда прибывают беженцы, о том, что они могут попасть в ЕС через Финляндию, и помогает им добраться до границы", - сказал министр.

Он уточнил, что Россия использует как человеческое оружие невинных людей, которые заплатили за всю поездку, и Россию судьба этих людей нисколько не волнует. В то же время это особенно жестоко, потому что на улице стоят суровые зимние морозы.

Министр призвал граждан не посещать Россию

"Финляндия решила до сегодняшнего дня закрыть все пункты пересечения границы. В то же время Россия, возможно, захочет жертв, чтобы использовать это как пропаганду", - сказал Цахкна.

По его словам, Финляндия имеет полное право защищать свою территорию и границу, и ее действия соответствуют всем международным нормам. Он также подчеркнул, что если Эстония закроет границу с Россией, те, кто находится по другую сторону, больше не смогут вернуться в Эстонию. 

Поэтому он рекомендует гражданам воздержаться от поездок.

Россию использует мигрантов как оружие

Недавно правительство Финляндии приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Причиной тому стал наплыв мигрантов.

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

Вчера Цахкна допустил закрытие границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным.

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