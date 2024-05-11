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Можуть постачати до Росії: у Північній Кореї заявили про створення нової РСЗВ

Фото: КНДР заявила про створення нової РСЗВ (voakorea.com)
Автор: Константин Широкун

У Північній Кореї заявили, що цього року почнуть постачати до своїх збройних сил нову 240-мм реактивну систему залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Державні ЗМІ у КНДР повідомили, що Кім Чен Ин напередодні спостерігав за випробуваннями керованих снарядів для "технічно оновленої версії" 240-мм реактивної системи залпового вогню. Передбачається, що нова система озброєння розроблялася для завдання ударів по столиці Південної Кореї.

У КНДР також заявили, що вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили "точкові" цілі.

Аналітики Південної Кореї зазначають, що КНДР, схоже, нарощує розробку РСЗВ та ракет для них, прагнучи збільшити їхні постачання до Росії для використання у війні проти України.

 

КНДР намагається наростити арсенал озброєнь

Північна Корея за допомогою РФ, Ірану та Китаю намагається створити глибоко модернізовані зразки озброєння.

Так, на початку травня Північна Корея, ймовірно, провела випробування нового рідинного ракетного двигуна, який можуть встановлювати на балістичні ракети. Зазначається, що це випробування є очевидною ознакою того, що Північна Корея просуває розробку більш досконалих балістичних ракет великої дальності, космічних ракет-носіїв та супутників.

Крім того, у квітні КНДР провела навчання з ядерної контратаки. У ході навчань північнокорейські військові випустили кілька балістичних ракет малої дальності у бік моря. Випробування були спробою випробувати нові версії ракет, а також продемонструвати ядерний потенціал.

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