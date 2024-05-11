Могут поставлять в Россию: в Северной Корее заявили о создании новой РСЗО

В Северной Корее заявили, что в этом году начнут поставлять в свои вооруженные силы новую 240-мм реактивную систему залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Государственные СМИ в КНДР сообщили, что Ким Чен Ын накануне наблюдал за испытаниями управляемых снарядов для "технически обновленной версии" 240-мм реактивной системы залпового огня. Предполагается, что новая система вооружения разрабатывалась для нанесения ударов по столице Южной Кореи.
В КНДР также заявили, что восемь снарядов, выпущенных из системы залпового огня, поразили "точечные" цели.
Аналитики Южной Кореи отмечают, что КНДР, похоже, наращивает разработку РСЗО и ракет для них, стремясь увеличить их поставки в Россию для использования в войне против Украины.
Северная Корея с помощью РФ, Ирана и Китая пытается создать глубоко модернизированные образцы вооружения.
Так, в начале мая Северная Корея, вероятно, провела испытание нового жидкостного ракетного двигателя, который могут устанавливать на баллистические ракеты. Отмечается, что это испытание является явным признаком того, что Северная Корея продвигает разработку более совершенных баллистических ракет большой дальности, космических ракет-носителей и спутников.
Кроме того, в апреле КНДР провела учения по ядерной контратаке. В ходе учений северокорейские военные выпустили несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря. Испытания были попыткой испытать новые версии ракет, а также якобы продемонстрировать ядерный потенциал.
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