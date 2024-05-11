Могут поставлять в Россию: в Северной Корее заявили о создании новой РСЗО

Государственные СМИ в КНДР сообщили, что Ким Чен Ын накануне наблюдал за испытаниями управляемых снарядов для "технически обновленной версии" 240-мм реактивной системы залпового огня. Предполагается, что новая система вооружения разрабатывалась для нанесения ударов по столице Южной Кореи.

В КНДР также заявили, что восемь снарядов, выпущенных из системы залпового огня, поразили "точечные" цели.

Аналитики Южной Кореи отмечают, что КНДР, похоже, наращивает разработку РСЗО и ракет для них, стремясь увеличить их поставки в Россию для использования в войне против Украины.