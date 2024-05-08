Для балістики. КНДР провела випробування нового ракетного двигуна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

У Центрі стратегічних та міжнародних досліджень США (CSIS) повідомили, що неоголошені випробування було проведено протягом четвертого тижня квітня на випробувальному стенді вертикального двигуна Юнсонг на космодромі Сохе.

Зазначається, що це випробування є очевидною ознакою того, що Північна Корея просуває розробку більш досконалих балістичних ракет великої дальності, космічних ракет-носіїв та супутників.

На знімках від 29 квітня, наданих CSIS, видно сліди згорілої рослинності біля випробувального стенду. У квітні CSIS, а також офіційні особи Південної Кореї заявили, що є деякі ознаки того, що Північна Корея може запустити свій другий шпигунський супутник до кінця місяця, але цього не сталося.