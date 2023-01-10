Можуть планувати чергове "фіаско". Кім попередив про активність ворожої авіації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"У повітрі над тимчасово окупованими багато всякої літаючої нечисті. Планують, можливо, чергове своє фіаско", - написав він.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці попередили, що Росія найближчим часом може завдати нового масованого удару. Окупанти вже почали готуватись до наступного обстрілу.

Також ми писали, що, за даними глави Міноборони Олексія Резнікова,російські запаси ракет значно знизилися з початку повномасштабного вторгнення в Україну. РФ має ще 19% стратегічних високоточних ракет і близько 78% тактичних.

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