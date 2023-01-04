ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія веде процес підготовки до наступного ракетного обстрілу України, – розвідка

Новость на русском →
Україна, Середа 04 січня 2023 09:42
Росія веде процес підготовки до наступного ракетного обстрілу України, – розвідка Фото: Росія веде процес підготовки до наступного ракетного обстрілу України (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Росія може завдати нового масованого удару по Україні раніше 9-10 січня. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Ви берете статистику - правильно. Це нескладно порахувати. Масовані обстріли почалися 10-11 жовтня. Потім було щотижня, потім був інтервал у два тижні. Підготовка - це складний процес, - пояснив він. - Це вибір цілей, проведення розвідки, дорозвідки, це підготовка ракет, екіпажів, літаків, які будуть здійснювати удар, та інші питання, що пов'язані з координацією. Адже застосовуються ще безпілотники для ведення розвідки, бойові літаки-носії. А після нанесення ударів знову потрібно провести дорозвідку, уточнити, які результати тощо. Тому тиждень-два – це середній інтервал між використанням ракетного озброєння. Статистика говорить про це".

За словами Скібіцького, новий масований обстріл може відбутися навіть раніше 9-10 січня.

"Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з завдання ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу", - каже він.

Крім того, як додав представник розвідки, ще багато буде залежати від погоди.

"Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби. І зараз погода, принаймні в Києві, відповідна", - каже він.

Скібіцький також впевнений, що у Росії є свої плани, на які впливають навіть е один і не два фактори.

"Є комплексні чинники. І погода, і свята, і наявність ракет, і морози. Тому однозначно сказати, що превалює якийсь один елемент, дуже складно", - констатував він.

Як повідомлялося, українська влада неодноразово попереджала про можливі ракетні атаки на Новий рік та Різдво.

При цьому на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, потрібно бути завжди готовими до будь-яких дій чи провокацій, у тому числі й у період зимових свят.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет