Могут планировать очередное "фиаско". Ким предупредил об активности вражеской авиации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В воздухе над временно оккупированными много всякой летающей нечисти. Планируют, возможно, очередное свое фиаско", - написал он.

Напомним, ранее в украинской разведке предупредили, что Россия в ближайшее время может нанести новый массированный удар. Оккупанты уже начали готовится к следующему обстрелу.

Также мы писали, что по данным главы Минобороны Алексея Резникова, российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. У РФ есть еще 19% стратегических высокоточных ракет и около 78% тактических.

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