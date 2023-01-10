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Могут планировать очередное "фиаско". Ким предупредил об активности вражеской авиации

Фото: над оккупированным территориями Украины замечена активность российской авиации (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Над временно оккупированными территориями Украины замечена активность российской авиации. Могут планировать обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В воздухе над временно оккупированными много всякой летающей нечисти. Планируют, возможно, очередное свое фиаско", - написал он.

Напомним, ранее в украинской разведке предупредили, что Россия в ближайшее время может нанести новый массированный удар. Оккупанты уже начали готовится к следующему обстрелу.

Также мы писали, что по данным главы Минобороны Алексея Резникова, российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. У РФ есть еще 19% стратегических высокоточных ракет и около 78% тактических.

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