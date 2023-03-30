Можуть підігравати Росії. У США розкритикували "мирні пропозиції" Китаю для України

У США заявили, що не приймуть "мирних пропозицій" Китаю або інших країн, які можуть підігравати Росії. Зокрема, дозволити Москві підготуватися, щоб знову атакувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепу Веданта Пателя під час брифінгу.

Він прокоментував запрошення президента Володимира Зеленського для лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Патель заявив, що США вітають будь-яку країну, яка "може відіграти конструктивну роль".

При цьому речник Держдепу висловився про так званий "мирний план" Китаю для України.

"Важливо пам'ятати, що коли справа доходить до передбачуваної "мирної пропозиції" КНР, це зрештою залежить від України", - сказав він.

Патель підкреслив, що США не приймуть "мирних пропозицій" жодної з країн, які дозволять Росії зібрати сили та підготуватися до нового нападу на Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press запросив китайського лідера Сі Цзіньпіна до України.

При цьому в МЗС Китаю заявили, що не мають інформації про можливу зустріч двох лідерів.

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