Могут подыгрывать России. В США раскритиковали "мирные предложения" Китая для Украины

В США заявили, что не примут "мирных предложений" Китая или других стран, которые могут подыгрывать России. В частности, позволить Москве подготовиться, чтобы снова атаковать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Госдепа Веданта Пателя во время брифинга.

Он прокомментировал приглашения президента Владимира Зеленского для лидера Китая Си Цзиньпина. Патель заявил, что США приветствуют любую страну, которая "может сыграть конструктивную роль".

При этом представитель Госдепа высказался о так называемом "мирном плане" Китая для Украины.

"Важно помнить, что когда дело доходит до предполагаемого "мирного предложения" КНР, это в конечном итоге зависит от Украины", - сказал он.

Патель подчеркнул, что США не примут "мирные предложения" ни одной из стран, которые позволят России собрать силы и подготовиться к новому нападению на Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press пригласил китайского лидера Си Цзиньпина в Украину.

При это в МИД Китая заявили, что не располагают информацией о возможной встречи двух лидеров.

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